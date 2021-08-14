Görgü tanığı uçağın düşme anını anlattı!
Görgü tanığı Yemliha Bektur, Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde ormanlık alandaki yangına müdahale ettiklerini, kayalık bölgede söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirtti.
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 21:26 14.08.2021, 21:29
Yangın söndürme uçağının da çalışmalarda yer aldığını dile getiren Bektur, "Uçak havada döndü bir tur. Biz gidecek diye düşündük tekrardan döndü. Çok alçaktan indi uçak sonra tekrar yukarıya doğru çıktı suyu boşalttı. Kendini toparlayamadı, uçağın burnunu havaya kaldırdı ama kurtaramadı. Dağa çarptı, sonra patlama oldu. Arkadaşlar koşarak gitti biz de arkadan gittik." dedi.
Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.
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