Görkemli açılış!

Projenin Yapımına Maddi Destek Olan Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu Çok Mutlu Olduğunu Söyleyerek Bir De Müjde Verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Eğitim Anlamında Yaptıkları En Özel Projelerden Biri Olduğunu Söyledi.

Kahramanmaraş Down Sendromu Dernek Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aileler İse Başkan Mahçiçek Ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu’na Teşekkürlerini İletti.