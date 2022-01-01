Görme engelliler artık daha rahat işlem yapabilecek
Görme Engellilerin En Büyük Sorunlarından Birini Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup başkanvekili Mahir Ünal Ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Çözüme Kavuşturdu
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 12:07
Zaman İçerisinde Gerek Noterler Gerekse De Bankalar Özellikle Görme Engellilerin Yapacakları Tüm İşlemlerde İki Tanık Bulundurulması Şart Koşulurken Görüşmeler Sonunda Sonuç Verdi.
Kahramanmaraş Türkiye Görme Engellileri Derneği Şube Başkanı Mustafa Çakmak Emeği Geçenlere Teşekkür Ederek Görme Engellilerin Artık Daha Rahat İşlem Yapabildiklerine Dikkat Çekti.
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