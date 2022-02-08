Görme engellilerden MADO’ya teşekkür ziyareti
Türkiye Görme Engelliler Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, kendilerine destek olan iş insanı MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’u ziyaret ederek, isminin olduğu formayı hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2022, 10:34
Mustafa Çakmak, kendilerine her zaman destek olan iş insanı MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur’a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.
Yaptıkları bu nazik jeste ilişkin konuşan Başkan Çakmak, “Kahramanmaraşlı iş insanlarından Erdal Kanbur’u ziyaret ettik. MADO ailesi engellilerin her zaman yanımızda oldular” diye konuştu.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise, “Bizleri ziyaret eden bu güzel insanları hiçbir zaman engelli olarak görmüyoruz” dedi.
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