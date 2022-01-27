Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lokman Aslan hasta kabulüne başladı!
Özel Megapark Hastanesi ve Markasi hastanesi, kadrosuna kaliteli isimleri katmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 13:52 27.01.2022, 15:07
Bu anlamda akademik birikimi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle hastalarına hizmet veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lokman Aslan, Megapark Hastanesi ve Markası Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Lokman Aslan, her iki hastanemizde göz rahatsızlıklarına karşı cevap verecek nitelikte donamımız bulunmaktadır, bundan sonraki süreçte Markasi ve Megapark hastanelerinde hastalarımızı kabul edeceğiz” dedi.
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