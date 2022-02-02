Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Dal hasta kabulüne başladı!
Tam donanımlı modern poliklinikleri ile sadece Kahramanmaraş merkezin değil, bölgenin sağlıkta yüz akı olan Özel Uğur Göz Hastanesi, kadrosuna kaliteli isimleri katmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 16:04 02.02.2022, 17:24
Bu anlamda Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Dal Özel Uğur Göz Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Bu anlamda Uzun süredir hizmet veren ve göz hastalıklarının tedavisinde büyük ivme kazanan, Özel Uğur Göz Hastanesi, danışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ali Dal, hasta kabulüne başladıklarını söyledi.
Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka‘da, Kahramanmaraş’ın göz sağlığını taşıyan bir klinik olarak, Ali hocamızla beraber çalışmaktan son derece memnun olduk” dedi.
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