Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Dal hasta kabulüne başladı!

Bu anlamda Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Dal Özel Uğur Göz Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Bu anlamda Uzun süredir hizmet veren ve göz hastalıklarının tedavisinde büyük ivme kazanan, Özel Uğur Göz Hastanesi, danışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ali Dal, hasta kabulüne başladıklarını söyledi.

Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka‘da, Kahramanmaraş’ın göz sağlığını taşıyan bir klinik olarak, Ali hocamızla beraber çalışmaktan son derece memnun olduk” dedi.