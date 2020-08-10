Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir Uğur Göz Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı!
Tam donanımlı modern poliklinikleri ile sadece Kahramanmaraş merkezin değil, bölgenin sağlıkta yüz akı olan Uğur Göz Hastanesi hasta kabulüne devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.08.2020, 13:45 10.08.2020, 14:23
17
Uzun süredir hizmet veren özellikle göz hastalıklarının tedavisinde büyük bir çıkış yapan, atılımda bulunan Uğur Göz Hastanesi, glokom, şaşılık, excimerlazer, katarakt gibi göz hastalıklarının tedavisinde bölgenin tercih merkezi haline geldi ve çevre vilayetlerden de hastaların gelmesiyle, ülke çapında büyük üne kavuştu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir’de Özel Uğur Göz Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir hasta kabulüne başladığını bildirdi.
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25