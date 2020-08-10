Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir Uğur Göz Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı!

Uzun süredir hizmet veren özellikle göz hastalıklarının tedavisinde büyük bir çıkış yapan, atılımda bulunan Uğur Göz Hastanesi, glokom, şaşılık, excimerlazer, katarakt gibi göz hastalıklarının tedavisinde bölgenin tercih merkezi haline geldi ve çevre vilayetlerden de hastaların gelmesiyle, ülke çapında büyük üne kavuştu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir’de Özel Uğur Göz Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir hasta kabulüne başladığını bildirdi.