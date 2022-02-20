Gözü yükseklerde olanların tercihi Sınav Koleji!

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç, “okula kabul ve bursluluk sınavımıza öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi” dedi.

Konuşmasının devamında Kılınç, 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen okula kabul sınavını kaçıran öğrenciler için de bir programın yapılacağını söyledi.