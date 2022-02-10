Gözü yükseklerde olanların tercihi Sınav Koleji!

Bu anlamda 19-20 Şubat tarihlerinde, Sınav Koleji’nde Bursluluk ve Okula Kabul Sınavı için başvurular devam ediyor.

Konuyla ilgili aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç, 2022-2023 Eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, “velilerimiz, çocuklarını özel okula kaydettirmek istiyorlarsa şubat ve mart ayları bunun için en uygun dönemlerdir” dedi.