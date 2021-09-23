Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı!
Havaların soğumasıyla birlikte grip salgınının yayılmasını önlemede büyük rolü olan grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.
Bir yanda Covid-19 salgınıyla mücadele bir yanda ise havaların soğuması sebebiyle grip aşısına olan ilgi arttı.
Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarına vurdurmasını önerdiği grip aşısı için eczaneler hazırlıklarını tamamladı. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’taki eczanelerde de grip aşısının satışı başladı.
Covid-19 salgınının oluşturduğu korku ve endişeyle kendisini kış aylarında grip ve zatürreeden korunmak isteyen vatandaşlar eczanelerin yolunu tutmaya başladı.
Bu sezon için grip aşılarının piyasaya verilmeye başlandığını söyleyen Eczacı Betül Zabun Kenger, geri ödeme kapsamında reçeteyle verilmek zorunda olan ve sadece hastanın TC kimlik numarası alınarak reçetesiz verilen olmak üzere 2 çeşit grip aşısı olduğunu ifade etti.
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