Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Devletimizin ilk önceliği üreticimizin yanında olmaktır
Türkoğlu İlçesine bağlı, 1500 dönüm üzerine kurulu, il ve ilçelerin meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde yoğun kar yağışından zarar gören sera sahibi çiftçilerin yaraları sarılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 17:41 05.02.2022, 20:33
Ak parti MYK üyesi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal beraberinde kent protokolü ile birlikte Kadıoğlu Çiftliği Mahallesinde karın ağırlığına dayanamayarak çöken seraların sahiplerine geçmiş ziyarette bulunup taleplerini dinlediler.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “afet sonucu sadece Kadıoğlu çiftliği mahallesinde 61 milyon lira zarar oluşmuştur” dedi.
Grup Başkanvekili Mahir Ünal’da, bu tür doğal afetlerde devletimizin her zaman ilk önceliği üreticimizin yanında olmaktır” ifadelerine yer verdi.
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