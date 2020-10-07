Grup Yolları Kışa Hazırlanıyor
Büyükşehir, Kümperli – Hacılar, Sarımollalı – Ayşepınar ve Kertmen grup yollarını kış mevsimine hazırlıyor. Toplam 37 kilometrelik arterin bakımı yapılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2020, 20:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, grup yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde eksiklikleri bir bir gideren ekipler, Onikişubat ilçesinde yeni bir çalışmaya daha başladı. İlçenin Kümperli – Hacılar, Sarımollalı – Ayşepınar ve Kertmen grup yollarında asfalt bakımı yapılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 37 kilometre uzunluğundaki arterde yol tamiratları ve asfalt bakımı gerçekleştiriliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada ise yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
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