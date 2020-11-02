Grup Yollarında Aralıksız Mesai
Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Kışla, Doğanköy ve Kalaycık Mahalleleri grup yolunu genişletme çalışmalarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 19:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Elbistan’da yeni bir işe daha başladı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmayla Kışla, Doğanköy ve Kalaycık Mahallelerine ulaşım sağlayan 6 kilometrelik grup yolu genişletiliyor.
Başlatılan çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Elbistan’da Kışla, Doğanköy ve Kalaycık Mahalleleri grup yolunda genişletme çalışmalarına başladık. 6 kilometre uzunluğundaki arterin genişliğini 5 metreden 8 metreye çıkarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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