Grup Yollarında Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Pazarcık ilçesinde Armutlu, Çiçekalan ve Tetirli Mahalle yollarını birbirine bağlayan toplamda 10 kilometrelik grup yolunun 2 kilometrelik deforme olmuş kısmı yenileniyor. Grup yolunda yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt kısımlar kazınıyor, yerine sathi kaplama ve yama asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Onikişubat ilçesine bağlı Yeniyapan ve Avgasır Mahallelerinde ise toplamda yaklaşık 2 kilometrelik arazi yolu yapılıyor. Arazi yollarının yapılmasıyla birlikte mahalde bulunan 60’a yakın tarlaya ulaşım kolaylaştırılacak. Onikişubat Köseli Mahallesi’nde ise belli mevsimlerde sular altında kalan “Aşıklar Obası” yolunda dolgu çalışması ve menfez yapımı gerçekleştiriliyor.

Mahalle Yollarımızı İyileştiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan devam eden çalışmalarla ilgili, “Şehrimizin merkezinde olduğu gibi kırsal mahalle yollarımızda da yol yapım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımızla an itibariyle 6 mahallemizde çiftçilerimizin, işçilerimizin, mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizin kullandığı güzergâhlarda yol bakım onarım faaliyetlerimiz sürüyor. Şehir genelinde sorumluluk sahamızdaki tüm yolların, daha ulaşılabilir olmasını sağlamak için çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.