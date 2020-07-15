Grup Yollarında Standart Yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin il genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının yeni adresi Abbaslar ve Demirciler mahalleleri oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi ve Demirciler Mahallesi arasında bulunan 6 km uzunluğunda 7 metre genişliğindeki grup yolunda asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Sathi kaplama çalışmalarının tamamlanması ile mahalle sakinlerinin temiz ve güvenli bir yolda ulaşım sağlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.