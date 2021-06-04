GSO heyetinden KMTSO’ya ziyaret!

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye’de 7 tane olan ve birisi Gaziantep’te olan model fabrikanın tanıtımı Gaziantep Sanayi Odası yetkilileri tarafından yapıldı.

Toplantı sonrası her iki oda yetkilileri birbirilerine şehirlerine özgü olan hediyeleri takdim etti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi toplantı sonrası Aksu Haber’e yaptığı açıklamada KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise yaptığı açıklamada Gaziantep Sanayi Odası ile bir protokol imzaladık dedi.