GSO ile KMTSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ne (Model Fabrika) ziyarette bulunarak, Gaziantep Ticaret Ve Sanayi Odasıyla bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 15:47 30.03.2021, 18:16

Ziyaret kapsamında yapılan sunumlarda, iki oda arasındaki iş birliklerinin ortak sektör toplantılarıyla genişletilmesi, komşu ülkelerle bölgesel iş birliğinin artırılması, birlikte yapılacak faaliyetler ve lobi çalışmaları ile ilgili atılacak adımlar değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalışmalar Hakkında Başkan Balcıoğlu’na bilgi veren Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Başkanı Adnan Ünverdi, GSO-MEM ve Model Fabrika’da yürütülen çalışmalar, Ffirmalara sunulan hizmetler ve mesleki eğitimin sektördeki önemine vurgu yaptı.

Ünverdi: ortak projeler geliştirmemiz lazım

Toplantının ardından GSO ile KMTSO arasındaki iş birlikleri ve ortak çalışmaları artırmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Oda Protokolü imza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve Kahramanmaraş sanayisi adına ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ünverdi, “Karşılıklu olarak sanayici ve yatırımcılarla iletişim halinde olmamız ve ortak projeler geliştirmemiz büyük önem taşıyor. Bu sayede hem şehirlerimizin hem de bölgemizin kalkınmasını hızlandırabiliriz” dedi.

“SAHA MBA PROGRAMI GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

GSO’nun İstanbul Sanayi Odası ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği SAHA MBA programı hakkında bilgiler veren Ünverdi, “SAHA MBA programımızı bu dönem İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 ilde yapıyoruz. İlerleyen süreçte Kahramanmaraş’tan da talepler geldiği takdirde oradaki gençlerimizin de programda yer almalarını saplayabiliriz. Bu dersler kapsamında geleceğin patronlarını yetiştirmiş oluyoruz. Bu konu hem bizim hem de gençlerimiz için çok önemli; çünkü gelecek gençlerimize emanet. Hocalarımız arasında Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de var. Bu isimlerle birebir yapılan görüşmeler insanlara özgüven veriyor. Bu özgüven ile verilen eğitimler iş yerlerinde uygulanıyor. İleriye dönük, insanların yetiştirilmesi anlamında çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ünverdi, komşu ülkelerle bölgesel iş birliklerinin artırılması konusuna da değinerek, çalışmaların devam ettiğini, özellikle Irak ve Suriye konusunda daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Gaziantep Model Fabrika’nın Gaziantep sanayisi ve bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

“Gaziantep’te kurulan Model Fabrika’yı yerinde inceledik. Burada üretim sürecinde nelerin daha verimli çalışabileceğini, Model Fabika’nın üretimde ve hayatımızda israfı nasıl kaldırabileceğini gördük. Model Fabrika kendini geliştirerek büyüyen bir yer” dedi.

Bölgedeki iş birliklerinin genişletilmesi gerektiğini de ifade eden Balcıoğlu şöyle devam etti:

“İş birliklerini genişletirsek daha çok çalışır ve daha çok üretiriz. Deniz ve limanlara sahip illerimiz kadar avantajlı değiliz; bu yüzden birlikte çalışmalar yapmamız lazım.”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, iki oda arasındaki iş birliklerini geliştirme mesajları verdiler.

HABER: MEHMET DEVECİ

#Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu #Gaziantep Model Fabrika #Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi #GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Mart 2021
İmsak 04:52
Güneş 06:14
Öğle 12:42
İkindi 16:14
Akşam 19:00
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21