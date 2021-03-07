Güç Birliği Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi
Açılışa güç birliği partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Vakitbilir, İl Başkanı İbrahim Ateş ve Parti teşkilatı katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2021, 16:10 07.03.2021, 17:18
Açılışa Güç Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Vakitbilir, İl Başkanı İbrahim Ateş ve Parti teşkilatı katılım sağladı.
Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunanİl Başkanı İbrahim Ateş “Genel Başkan Yardımcımıza ve Parti teşkilatımıza açılışa katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Güç Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Vakitbilir, ise yaptığı açıklamada “İl Başkanı İbrahim Ateş’e yeni görevinde başarılar diliyorum ve il binamızın hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
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