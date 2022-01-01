Güle güle 2021, hoş geldin 2022!
Koronavirüs salgını gölgesinde geçen ikinci bir yılın ardından vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 15:49
Salgının etkisiyle kutlamaların çoğu evlere taşındı. Yılbaşını dışarı da geçirmek isteyen vatandaşlar ise yakın çevreleriyle eğlence mekanlarında girdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar, yeni yılın hayırlar getirmesini temenni etti.
Namaz Vakti 01 Ocak 2022
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Puan Durumu
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|19
|32
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|19
|30
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|28
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|19
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|19
|26
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|15
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|15
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|O
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|18
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|18
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|27
|7. Samsunspor
|18
|27
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|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
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|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8