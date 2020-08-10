Güler ve Genç ailelerin mutlu günü!

Aktarlar Odası Başkanı Cuma Güler’in oğlu Mehmet Anıl Güler, Beyza Genç ile mutluluğa evet dedi.

Akdeniz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama oteli’nde gerçekleşen düğün töreninde genç çiftleri, aileleri sevenlerinin yanı sıra kent protokolüde yalnız bırakmadı

Genç çiftlerin nikâhını ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Hayrettin Güngör kıyarken nikâh şahitliklerini AK Parti Kahramanamraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti İl Başkan Vekili Ahmet Alıcı, KSÜ Rektörü Niyazi Can Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu yaptı.

Aktarlar Odası Başkanı Cuma Güler, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan davetlilerimize teşekkür ederim dedi.

Genç çiftler ise duygularını Aksu Haber mikrofonları ile paylaştı.