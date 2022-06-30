Güler yüzlü personeli İle hizmet vermeye devam ediyor!
Kahraman şehrin yetiştirdiği değerli İş İnsanı Ali Arı'nın şehre kazandırdığı Star Light Wedding Kır Düğün Salonu tüm Kahramanmaraş ve bölge halkının hizmete açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 14:46
Yeşillikler İçerisinde Doğa İle Baş Başa Bir Düğün Hayali Kuran Gençlerin İmdadına Yetişen Star Light Wedding Kır Düğün Salonu Güler yüzlü Personeli İle Hizmet Vermeye Devam Ediyor.
Hanefi Mahçiçek Stadının Yanında Yer Alanı Lunaparkın Arkasında Hizmet Vermeye Başlayan Star Light Wedding Kır Düğün Salonu Açılışı Özel İndirim Ve Kampanyalarla Yeni Evlenecek Çiftleri Bekliyor.
Açılışı Özel İndirim Ve Kamplarıyla Da Yeni Evlenecek Çiftleri Hanefi Mahçiçek Stadının Yanındaki Lunaparkın Arkasında Ki Yerine Bekliyor.
Star Night Wedding Kır Düğün Salonu İşletme Müdürü Ömer Eşlik Tüm Evlenecek Çiftleri Beklediklerini Sözlerine Ekledi.
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