Gümüş altın çağını yaşıyor

Son zamanlarda gramı 1000 TL'yi aşan altın, düğün yapmak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşları gümüşe yöneltti.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olan gümüşcüler düğünlerde altın yerine gümüş kullanılmaya başlandığını söylüyor.