Gümüş işlemeleri gün geçtikçe önem kazanıyor!
Tesbih Kimileri İçin Dini Bir Simge, Kimileri İçin Bir Aksesuar, Kimileri İçinse Etnik Bir Obje.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2022, 15:26 26.06.2022, 17:56
Altın işlemeciliğiyle en üst sırada yer alan Kahramanmaraş’ta gümüş işlemeleri de gün geçtikçe önem kazanıyor.
Kentte yapılan ve Yaklaşık 50 çeşidi olan gümüş tesbihler dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilmeye başladı.
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
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|45
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|44
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|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|22
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|86
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|38
|73
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|38
|71
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|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
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|38
|55
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|42
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|42
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|39
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|39
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|38
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|38
|35
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|31