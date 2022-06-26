Gümüş işlemeleri gün geçtikçe önem kazanıyor!

Altın işlemeciliğiyle en üst sırada yer alan Kahramanmaraş’ta gümüş işlemeleri de gün geçtikçe önem kazanıyor.

Kentte yapılan ve Yaklaşık 50 çeşidi olan gümüş tesbihler dünyanın çeşitli ülkelerine gönderilmeye başladı.