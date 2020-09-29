Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan'dan Başkonuş Yaylasını ziyaret!

Burada Kahramanmaraş’ın özelliklede Gastronomi Turizmi'nin canlanması adına büyük emek sarfeden Süreyya Erdoğanyılmaz, Cüneyt Asan ve ekibine şehrimize ait bin bir çeşit yöresel yemeklerini sergiledi.

Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ev sahipliğinde oldukça keyifli sohbetlerin gerçekleştiği yemekte konuklar Maraş mutfağı'nın eşsiz lezzetlerine hayran kaldı.

Başkonuş’ta güzel ağırlanmanın mutluluğunu yaşayan Asan, oradan ayrılırken de şeref defterine memnuniyetini dile getirerek işletme sahiplerine teşekkür etti.

Enfes lezzetlerin ardından Aksu Haber’e doğal güzelliklerin odak noktası olan Başkonuş Yaylası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Asan Başkonuş Yaylası İşletmecilerine Teşekkür ederek doğal güzelliğinden çok rtkilendiğini söyledi.