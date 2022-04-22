Gündem Özel Programında Elbistan ilçesi konuşuldu
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz İle Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk’ün Sunumlarıyla Aksu Tv Ekranlarında yayınlanan Gündem Özel Programına konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 13:58 22.04.2022, 18:09
Programda Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin Ramazan ayında vatandaşlar için yaptığı faaliyetleri anlattı.
Konuşmasının devamında gürbüz, organize sanayi bölgesinin yatırımcılara yeni kapılar açtığını söyledi.
İlçe başkanı Traş’da Elbistan Yapılan Yatırımları hakkında bilgi verdi.
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
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