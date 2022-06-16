Gündem Özel programında kent güvenliği konuşuldu!

Asilhan Yılmazın Sunumuyla Gerçekleşen Programda İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu Tarafından Kentin Genel Asayiş Durumu Ve Yapılan Çalışmalar Anlatıldı.

Yapılan Önleyici Denetimler Ve Bir Çok Faaliyet Hakkında Da Bilgilerin Verildiği Programda İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu Gece Gündüz Demeden Kentin Huzuru İçin Çalıştıklarını Dile Getirdi.