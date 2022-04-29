Gündem Özel’de Dünya ve Ülke Gündemi masaya yatırıldı!
Ülke ve Kahramanmaraş gündemine dair her şeyin konuşulduğu Aksu TV ekranlarının en özel programlarından olan Gündem Özel’in konuğu MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan oldu.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2022, 15:18 29.04.2022, 17:47
Milletvekili Aycan 27-28 mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan dondurma festivalinin önemine vurgu yaptı.
Milletvekili Aycan Rusya Ukrayna geriliminin tüm dünyayı ekonomik açıdan oldukça etkilediğine dikkat çekti.
Milletvekili Aycan son olarak millet ittifakının bir türlü cumhurbaşkanı adayı çıkaramadığını söyledi.
Namaz Vakti 30 Nisan 2022
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|51
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|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
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|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
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|32
|37
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|32
|35
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|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
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|34
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|33
|66
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|60
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|58
|6. M. United
|35
|55
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|52
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|34
|49
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|35
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|35
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|34
|41
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|40
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|35
|40
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|34
|34
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|34
|34
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Sevilla
|34
|64
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|33
|63
|4. Atletico Madrid
|34
|62
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|49
|9. Osasuna
|33
|44
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|40
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|34
|39
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|38
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|35
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|32
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|32
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|30
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