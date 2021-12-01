Gündem Özel’in bu hafta ki konuğu Milletvekili Mehmet Cihat Sezal oldu

Sezal, döviz kurunun yükselmesi ve aralık ayı itibariyle başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Öte yandan Sezal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine yönelik ağır söylemine karşılık olarak şu açıklamalarda bulundu.