Gündem Özel’in bu hafta ki konuğu Milletvekili Mehmet Cihat Sezal oldu
Aksu Tv ekranlarında seyircisiyle buluşan program Gündem Özel’in bu hafta ki konuğu Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal oldu.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 18:57 01.12.2021, 12:12
Programda Islah Osb’ye değinen Sezal, süreç hakkında bilgiler verdi.
Konuşmasının devamında Sezal, 12 Şubat Stadyumu hakkında alınan kararı değerlendirdi.
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
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