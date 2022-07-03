Gündoğarken’e Yaşar Pastanesi’nde dondurma şovu!

Aliona Klinik İşletme Sahibi Estetik Uzmanı Nurdan Abdik ve Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Onur Abdik’in şehrimizde misafir ettiği Gündoğarken müzik grubuna MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, dondurma şov yaptı.

Dondurma kesme şovuyla eğlenceli anlar yaşayan Gündoğarken müzik grubu, dondurmanın tadına bakarak hayran kaldılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen duygularını Aksu Haber’e anlattı.

Aliona Klinik İşletme Sahibi Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, “işyerimizin açılışına kırmayıp geldikleri için Burhan ve Gökhan beye çok teşekkür ederim” dedi.