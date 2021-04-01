Güne Başlarken'de kütüphaneler haftası konuşuldu

Her sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programının bugünkü konuğu Özel Kipaş Ortaokulu Türkçe Zümre Başkanı Mehmet Kılıç oldu.

Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda her yıl 29 Mart- 4 Nisan arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kütüphaneler ve kitaplar konuşuldu.

Programa konuk olarak katılan Özel Kipaş Ortaokulu Türkçe Zümre Başkanı Mehmet Kılıç kütüphanelerin ve kitap okumanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek bu alışkanlığın çok erken yaşta kazanılması gerektiğini belirtti.