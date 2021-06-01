Güne Başlarken farklı konu ve konuklarıyla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu Güne Başlarken’nin bugünkü konuğu oldu.

Balcıoğlu, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Balcıoğlu, girişimcilere yönelik olarak yapılacak olan yatırımların da olduğunu söyledi.