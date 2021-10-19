Güne Başlarken’de Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu konuşuldu!
Alpedo – Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Aksu TV ‘de Güne Başlarken'e konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 14:35 19.10.2021, 15:00
Başkan Kervancıoğlu Aksu TV’nin “İbrahim Toru Yılın Anadolu Kanalı” Ödülünü ve 14. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek çalışanlara başarılar diledi.
Dondurma sektöründe yaşanan son gelişmeleri güne başlarken programında anlatan Kervancıoğlu, pandemi de sektörün zorluklara da değindi.
Samimi ve sıcak sohbetleriyle kendisine hayran bırakan Kervancıoğlu, dertlerinin Kahramanmaraş olduğunu söyleyerek maraşı dünyaya tanıtmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Başkan Kervancıoğlu Aksu TV ekranlarından müjdeli haberi de duyurdu. Bosna Hersekle yapılan projenin sonuna gelindiğini açıkladı.
Namaz Vakti 19 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2
Günlük GazetelerTümü