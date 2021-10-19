Güne Başlarken’de Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu konuşuldu!

Başkan Kervancıoğlu Aksu TV’nin “İbrahim Toru Yılın Anadolu Kanalı” Ödülünü ve 14. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek çalışanlara başarılar diledi.



Dondurma sektöründe yaşanan son gelişmeleri güne başlarken programında anlatan Kervancıoğlu, pandemi de sektörün zorluklara da değindi.



Samimi ve sıcak sohbetleriyle kendisine hayran bırakan Kervancıoğlu, dertlerinin Kahramanmaraş olduğunu söyleyerek maraşı dünyaya tanıtmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Başkan Kervancıoğlu Aksu TV ekranlarından müjdeli haberi de duyurdu. Bosna Hersekle yapılan projenin sonuna gelindiğini açıkladı.