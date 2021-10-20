Güne Başlarken’de Alpedo- Kervan Lezzetler Grubunun yeniliklerini anlattı
Alpedo – Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Aksu TV ‘de Güne Başlarken yayınında kervan lezzet grubunun yeniliklerini anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 13:56 20.10.2021, 16:35
Kervanın kalitesini dünyaya tanıtmak adına büyük çalışmalara imza atan başkan Kervancıoğlu, Aksu TV’de katıldığı yayında kervanın konseptini değiştirme adına büyük yeniliklere adım attıkları söyledi.
Kervan Lezzetler Grubunun ilk kez yeni konseptini Aksu TV ekranlarında anlatan başkan Kervancıoğlu, Trabzon caddesindeki şubesini tadilata gireceğini ve tadilat bittikten sonra Trabzon caddesindeki kervan “Tarihi Bir Kervan” olacak dedi.
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