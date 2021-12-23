Güne Başlarken’de coğrafi işaretle tescillenen kelle paça konuşuldu!
Aksu TV ekranlarının sevilen programı Güne Başlarken’de coğrafi işaretle tescillenen kelle paça konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 17:18 23.12.2021, 18:05
Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda paça ustaları Osman ve Yaşar Büyükkavgacı, 4,5g canlı yayın bağlantısıyla paçanın yapılışını ve özelliklerini anlattı
Eskiden tek tür paça tüketildiğini söyleyen yaşar büyükkavgacı şimdilerde çeşitlerin arttığını dile getirdi
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