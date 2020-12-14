Güne başlarken'de Covid-19 aşısı konuşuldu!
Program Konuğu Prof. Dr. Selma Ateş soruları yanıtladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 17:43 14.12.2020, 19:45
Hafta içi Her gün İzleyiciyle Buluşan Güne Başlarken ’in Bugünkü Konuğu KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş Oldu.
Programda Prof. Dr. Ateş, Koronavirüs Aşıyla İlgili Gelişmeleri Aktardı.
Konuşmasının Devamında Ateş, Yerli Aşıdaki Son Durum Hakkında Bilgiler Verdi.
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