Güne Başlarken’de Dünya Tüketiciler günü konuşuldu!

Avukat Sekan Özgül, Güne Başlarken’e konuk oldu. Özgül, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Özgül, Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda zaman aşımına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.