Güne Başlarken’de Dünya Tüketiciler günü konuşuldu!
Aksu TV ekranlarının sevilen programı Güne Başlarken’e Avukat Serkan Özgül konuk oldu. Programda 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 14:27 16.03.2021, 15:51
Avukat Sekan Özgül, Güne Başlarken’e konuk oldu. Özgül, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.
Özgül, Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda zaman aşımına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
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