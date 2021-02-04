Güne Başlarken’de “erken tanının önemi” konuşuldu
Hafta içi her sabah AKSU TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken ’de kanserin nedenleri, tedavi yöntemleri ve 4 Şubat’ın neden dünya kanser günü olarak anıldığı konuşuldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2021, 14:56
Kurtuluş Şükür’ün Sunduğu Güne Başlarken programının bugünkü konuğu Özel Markasi Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe oldu.
Programda Özel Markasi Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe kanserden değil geç tanı konulmasından korkulması gerektiğine dikkat çekti.
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