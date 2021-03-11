Güne Başlarken’de “Gayrimenkul Sektörü” konuşuldu!

Her sabah Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken’nin bugün ki konuğu Doğru Fiyat Gayrimenkul Uzmanı Ali Yurdusev oldu.

Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda Gayrimenkul Sektörü konuşuldu.