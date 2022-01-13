Güne Başlarken’de görme engelliler konuşuldu!

Görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların konuşulduğu programda dernek başkanı çakmak hayatı daha kolay yaşayabilmeleri için çözüm önerileri sundu.

Ardından dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak daha erişilebilir bir şehir istediklerine dikkat çekti.