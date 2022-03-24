Güne Başlarken’de Oryantiring sporu konuşuldu!
Hafta içi her gün Aksu TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken ’in bugünkü konuğu Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2022, 13:03 24.03.2022, 15:01
Çolakoğlu, programda Oryantiring sporuna dair önemli açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi.
Branşın temel özelliği doğada yapılması sadece doğada da değil her ortamda her şartta yapılabiliyor. En güzel tarafıda kendine has disiplinleri olması.
Türkiye Oryantiring ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen üniversiteler arası oryantiring Türkiye şampiyonasına dair de açıklama yapan Çolakoğlu şunları söyledi.
Kahramanmaraş bu konuda iklimi coğrafyası ve doğal alanları çok güzel özellikle Kapıçam bölgesi ve Andırın Başkonuş Yaylası çok güzel.
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