Güne Başlarken’de “Turizm Haftası” konuşuldu!

Programda turizm haftasıyla ilgili bilgiler veren Büyükdereli, Kahramanmaraş’ta turizmin canlanması için yapılması gerekenleri anlattı.

Konuşmasının devamında Büyükdereli, şehrimizin turizm alanında canlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.