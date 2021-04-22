Güne Başlarken’de “Turizm Haftası” konuşuldu!

Ramazan ayında da hafta içi her gün seyircisiyle buluşan Güne Başlarken ’in bugünkü konuğu Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, oldu.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 16:19 22.04.2021, 17:07

Programda turizm haftasıyla ilgili bilgiler veren Büyükdereli, Kahramanmaraş’ta turizmin canlanması için yapılması gerekenleri anlattı.

Konuşmasının devamında Büyükdereli, şehrimizin turizm alanında canlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

#Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli #turizm haftası
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