Güne Başlarken’de Tütüncü AVM’nin yeni şubesi tanıtıldı!

Ev araç ve gereçlerini tek bir çatı altına toplayarak kente önemli bir hizmet sunan tütüncü avm Premium binevler uzun çarşı karşısında sosyal hayatın yanı sıra iş yaşamına da canlılık kazandıracak.

Aksu TV ekranlarında hafta içi her sabah izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken programına 4,5g canlı bağlantısıyla konuk olan Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, Tütüncü Avm Premium hakkında bilgiler verdi.