Güne Başlarken’e Ankas Asansörleri Yön. Kur. Bşk. Necati Karapınar konuk oldu

Karapınar Ankas asansör firması olarak 8 yıllık sektör deneyimine dayanarak iletişime açık ve işini kaliteli bir şekilde sürdüren bir firma olduklarını söyledi.

Öte yandan Karapınar, asansörlerin aylık bakım denetim konusuna dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Karapınar daha sonra asansör kullanımı konusunda bina sakinleri nelere dikkat etmelidir sorusuna dair de açıklamalarda bulundu.