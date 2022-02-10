Güne Başlarken’e Ankas Asansörleri Yön. Kur. Bşk. Necati Karapınar konuk oldu
Renkli konuklarıyla sabah evinize konuk olan Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken programın konuğu Ankas Asansörleri Yönetim Kurulu Başkanı Necati Karapınar oldu.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 14:37
Karapınar Ankas asansör firması olarak 8 yıllık sektör deneyimine dayanarak iletişime açık ve işini kaliteli bir şekilde sürdüren bir firma olduklarını söyledi.
Öte yandan Karapınar, asansörlerin aylık bakım denetim konusuna dair de önemli açıklamalarda bulundu.
Karapınar daha sonra asansör kullanımı konusunda bina sakinleri nelere dikkat etmelidir sorusuna dair de açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
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|17
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|22
|15
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|20
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|53
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|23
|40
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|22
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|35
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