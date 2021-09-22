Güne Başlarken’e Ankas Asansörleri Yön. Kur. Bşk. Necati Karapınar konuk oldu
Hafta içi her gün Aksu Tv Ekranlarında seyircisiyle buluşan Güne Başlarken’in Bugün Ki Konuğu Ankas Asansörleri Yönetim Kurulu Başkanı Necati Karapınar Oldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 17:28 22.09.2021, 19:27
Karapınar, Programda Asansör sektörünün genel durumunu, sektörün gereksinimlerini konuşuldu.
Konuşmasının devamında Karapınar, asansörlerde arıza bakım hizmetlerinde firma tercihinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
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