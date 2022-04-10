Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Aksesuardan çok gözleri korumak için araç olan güneş gözlükleri, güneşin zararlı ışınlarını hafifleterek daha kolay ve rahat görmeyi sağlıyor. Ancak ucuza satılan ve uygun olmayan gözlükler, vatandaşlara yarardan çok zarar getiriyor.

Güneş gözlüklerinin göz sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Özel Uğur Göz Hastanesi doktorlarından Opr. Dr. Gökhan Yüzbaşı, güneş gözlüğü seçimin de dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söyledi.