Güneşevler Mahallesinde sokak yenileme çalışmaları tamamlandı
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Güneşevler mahallesinde sokak yenileme ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı.
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Güneşevler mahallesinde sokak yenileme ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı.
Alt yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Güneşevler mahallesinde yaptığı çalışmaları tamamladı. Daha önce parke olan sokakları yenileyen Dulkadiroğlu Belediyesi, yol standardını yükselterek asfalt çalışması yaptı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimiz ilçe genelinde başlattığımız alt yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında ilçemizin yol standardı bir kat daha artmış olacak. Şuanda Güneşevler mahallemizdeki çalışmayı tamamladık. Mahallemizde site alanı asfalt çalışmaları tamamlandı. Ben mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlçe genelindeki çalışmalarımız devam ediyor.”
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