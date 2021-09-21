Güney çevre yolu’nun ilk etabında çalışmalar başladı

Ağcalı Kavşağı ile Adana yolu arasında yapımına başlanan Güney Çevre Yolu’nun birinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin kuzeyinde ve güneyinde başlattığımız çalışmalarla merkez trafiğini önemli ölçüde azaltacağız. Yeni çalışmamızın hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Start verilen proje, Ağcalı Kavşağı ve Önsen - Kurtlar bölgesini birbirine bağlayan 75 Milyon TL’lik Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu’nun devamı niteliğinde olacak. Birinci etabıyla Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu istikametine transit erişim sağlayacak arter, şehir içi trafiği de önemli ölçüde rahatlatacak. Kazı çalışmalarına başlanan 10 Milyon TL’lik ilk etap çalışmalarında, 55 metre genişlik ve 4 kilometre uzunluğa sahip yeni bir güzergâh inşa ediliyor. Başkan Güngör incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, “Güney Çevre Yolu’muzun birinci etabında çalışmalarımıza başladık. İnşallah ilk etapta Adana Yolu’muza kadar olan 4 kilometrelik bölümünü yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

KUZEY VE GÜNEY ÇEVRE YOLLARI TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Başkan Güngör açıklamasının devamında, “Şehrimizin merkez trafiğini hafifletmek için şehrimizin kuzeyinde ve güneyindeki yollarımızı açmaya gayret ediyoruz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle kendisine arz ettiğimiz 30 kilometrelik kuzey çevre yolumuzu karayollarına devrettik. Bunun 10 kilometrelik bölümü belediyemiz imkânlarıyla açılmıştı. 20 kilometrelik kısmında da yapım tamamlanacak. Şehrimizin güneyinde de çalışmalarımıza başladık. Burada yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde bir yol açıyoruz. Adana bağlantısını sağlayacak bu yeni arter şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacak” dedi.

ŞEHİRLERARASI TRAFİK YENİ ARTERDEN

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 4 kilometrelik arterin tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarının da başlayacağını müjdeledi, “Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında sonraki aşamada da Adana yolundan havaalanı kavşağına kadar olan kısmın bağlantısını sağlayacağız. Bu sayede Gaziantep, Kayseri ve Adana istikametinden gelen ve o istikametlere giden araçlarımız madalyalı kavşağı kullanmadan geçmiş olacaklar. İnşallah şehrimizin merkez trafiğini önemli ölçüde hafifletmiş olacağız” ifadelerini kullandı.