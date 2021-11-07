Güngör Ekinözü kırsalını ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ekinözü ilçesinin kırsal mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaret yaptığı mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Güngör, sorunlarını dinleyip, çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Güngör Kabaktepe Mahallesinde de vatandaşlarla da öğle yemeğinde bir araya geldi.



AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin, Kabaktepe Mahallesi’nin yapılan yolu için Başkan Güngör’e teşekkür etti.



Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de ziyaretlerinden dolayı Güngör’e teşekkür etti.

Önceki ziyaretinde bildirilen birçok sorunu çözdüklerini belirten Güngör, kırsalda yol su, ve kanalizasyon sorunlarını büyük oranda çözdüklerini söyledi.

Güngör kırsal mahalle gezisinde ev ziyaretlerinde de bulundu.