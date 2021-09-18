Güngör, Görme Engelliler Dernek üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi

Seyir Terası'nda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde başkan Güngör, Görme Engelliler Derneği başkanı Mustafa Çakmak’ın Talep ve görüşlerini dinledi

Başkan Güngör ise dernek üyelerinin taleplerine olumlu yanıtlar verdi

Konuşmaların ardından başkan Güngör katılan misafirlere hediyeler taktim etti

Programın ardından aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan görme engelliler derneği başkanı Mustafa çakmak, başkan hayrettin Güngör’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör ise aksu haber’e yaptığı açıklamada; “bizler de birer engelli adayıyız ve elimizden geldiğince engelli vatandaşlarımız yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.