Güngör, Görme Engelliler Dernek üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Görme Engelliler Dernek üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 14:06 18.09.2021, 14:09
Seyir Terası'nda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde başkan Güngör, Görme Engelliler Derneği başkanı Mustafa Çakmak’ın Talep ve görüşlerini dinledi
Başkan Güngör ise dernek üyelerinin taleplerine olumlu yanıtlar verdi
Konuşmaların ardından başkan Güngör katılan misafirlere hediyeler taktim etti
Programın ardından aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan görme engelliler derneği başkanı Mustafa çakmak, başkan hayrettin Güngör’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör ise aksu haber’e yaptığı açıklamada; “bizler de birer engelli adayıyız ve elimizden geldiğince engelli vatandaşlarımız yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
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